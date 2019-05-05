Нечувано для України: рідного брата президента Ірану ув’язнили за фінансові махінації

Суд Тегерана 4 травня засудив до позбавлення волі Хосейна Ферейдуна – молодшого брата і головного радника президента Ірану Хасана Роугані. Чоловіка звинувачували у фінансових зловживаннях та ув’язнили на невизначений термін.

"Ця особа (Ферейдун) була визнана невинуватою за деякими звинуваченнями. Але за іншою частиною звинувачень він був засуджений до тюремного ув'язнення. Проте рішення суду ще не було остаточним, тому я утримаюсь від деталей", – заявив представник судової влади Хамідреза Хосейні повідомляє "Радіо Свобода".

Читайте також: 11 років за шпигунство: в Ізраїлі відправили за ґрати екс-міністра

Вирок може бути оскаржений, повідомляють іранські ЗМІ.

Ферейдуна заарештували у 2017 році після звинувачень у корупції, але невдовзі його звільнили під заставу. Критики Роугані вимагали кримінальної відповідальності для його брата. А прихильники президента Ірану припускали, що справа проти Ферейдуна стала частиною кампанії з підриву політики лідера країни.

Додамо, що Ферейдун і його брат мають різні прізвища, тому що Роугані його змінив.