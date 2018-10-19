Несмешная шутка: Путин рассказал анекдот о своих отношениях с США

Российский президент Владимир Путин решил рассказать анекдот, когда ему задали вопрос о взаимоотношениях РФ и США. Так, российский лидер заявил, что РФ никого не напрягает и не создает проблем в международных делах.

Об этом Путин заявил во время пленарного заседания Валдайского клуба, передают росСМИ.

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Отмечается, что на вопрос об отношениях России и США президент РФ решил ответить анекдотом.

Есть такая шутка, старик, с бородой. Может, кто-то не знает, то будет интересно. Звучит он так: вопрос: "Как вы расслабляетесь?" Ответ: "Я не напрягаюсь". То же самое касается напряжения в международных делах. Мы не напрягаем никого, мы не создаем никаких проблем,

– подчеркнул российский лидер.

В соцсетях уже успели отреагировать на Путина-шутника.

Причем здесь траур? Путин сегодня вообще анекдоты травит....https://t.co/KJW1MtFMRI — ИДол (@idol36) 18 жовтня 2018 р.

Путин в Валдае объяснил Керчь и рассказал анекдот. Не знаю, что глупее — Дмитрий Козенко (@dbkozenko) 18 жовтня 2018 р.