Несмешная шутка: Путин рассказал анекдот о своих отношениях с США
Российский президент Владимир Путин решил рассказать анекдот, когда ему задали вопрос о взаимоотношениях РФ и США. Так, российский лидер заявил, что РФ никого не напрягает и не создает проблем в международных делах.
Об этом Путин заявил во время пленарного заседания Валдайского клуба, передают росСМИ.
Читайте также: Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто "сдохнут", – Путин про ядерную агрессию
Отмечается, что на вопрос об отношениях России и США президент РФ решил ответить анекдотом.
Есть такая шутка, старик, с бородой. Может, кто-то не знает, то будет интересно. Звучит он так: вопрос: "Как вы расслабляетесь?" Ответ: "Я не напрягаюсь". То же самое касается напряжения в международных делах. Мы не напрягаем никого, мы не создаем никаких проблем,
– подчеркнул российский лидер.
В соцсетях уже успели отреагировать на Путина-шутника.