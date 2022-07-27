Несмотря на повреждения Антоновского моста: из Симферополя в Херсон отправляют рейсовые автобусы

Вечером 26 июля украинские военные нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Очевидно, что движение по мосту должны были перекрыть из-за повреждений.

Из Симферополя в Херсон продолжают отправлять автобусы

Впрочем, кажется, это никого не останавливает, ведь в Симферополе продолжают отправлять рейсовые автобусы в оккупированный россией Херсон. Они делают это несмотря на сообщение о повреждении ВСУ Антоновского моста.

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Как заявила одна из работниц касс симферопольской автобусной станции "Курортная", им никаких указаний не поступало. Они продолжают отправлять рейсовые автобусы в Херсон, Мелитополь и Бердянск.

Нам никаких указаний по прекращению продажи билетов в Херсон пока не поступало. По-прежнему отправляются все три рейса в день,

– сообщила она.

По ее словам, стоимость проезда осталась неизменной – 1300 рублей.

Закроют мост на 3 часа – "залатать дыры"

В свою очередь, девушка, которая ранее взяла билет в Херсон, рассказала, что говорила по телефону с родным братом из Херсона утром. Он сообщил, что Антоновский мост якобы власти собираются перекрыть на 3 часа, чтобы "залатать все дыры". Что ж, долго придется латать!

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