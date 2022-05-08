Несмотря на новую маску, зверя узнали, – Зеленский о странах, поддерживающих Украину

Человечество не продержалось без войны даже века и проворонило зло, но это понимают страны, которые активно поддерживают Украину в войне против России.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам в День памяти и примирения, передает 24 канал. По его словам, эти страны, несмотря на новую маску зверя, узнали его, потому что в отличие от некоторых помнят, за что и против чего боролись наши предки, не перепутали первое со вторым и не поменяли их местами.

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Польша

Не забыли поляки, на земле которых нацисты начали свой марш и сделали первый выстрел Второй мировой войны. Не забыли, как сначала зло тебя обвиняет, провоцирует, называет агрессором, а потом нападает в 4:45 и говорит, что это самозащита. И они видели, как это повторилось на нашей земле. Они помнят разрушенную нацистами Варшаву и видят, что сделали с Мариуполем,

– сказал президент.

Великобритания

По его словам, не забыли британцы, как нацисты стирали с лица земли Ковентри, который бомбили 41 раз, как звучала "Лунная соната" от Люфтваффе, когда по городу непрерывно били 11 часов, как разрушили его исторический центр, фабрики, собор Святого Михаила, и они видели, как ракетами били по Харькову, как обезобразили его исторический центр, заводы и Свято-Успенский Собор.

"Они помнят, как бомбили Лондон 57 ночей подряд, как "Фау" падали на Белфаст, Портсмут, Ливерпуль, и видят, как прилетают крылатые ракеты в Николаев, Краматорск, Чернигов. Помнят, как били по Бирмингему, и видят, как достается его городу-побратиму Запорожью", – рассказал Зеленский.

Нидерланды

Также по его словам, помнят нидерландцы, как Роттердам стал первым местом, которое подверглось тотальному уничтожению, когда нацисты сбросили на него 97 тонн бомб.

Франция

Это помнят французы, помнят Орадур-Сюр-Глан, где эсэсовцы сожгли заживо полтысячи женщин и детей. Массовые повешения в Тюле, резня в поселке Аск. Многотысячная акция сопротивления в оккупированном Лиле. Они видели, что сделали в Буче, Ирпене, Бородянке, Волновахе, Тростянце. Они видят, как оккупировали Херсон, Мелитополь, Бердянск и другие наши города, в которых люди не сдаются и выходят на многотысячные мирные акции, которые не под силу оккупанту. И все, что они могут, только стрелять по мирным людям,

– отметил президент.

Чехия

Он добавил, что это не забыли и чехи, как за менее чем за сутки нацисты уничтожили Лидице, оставив от поселка сплошное пепелище. Они видели, как уничтожили Попасную, от нее не осталось даже пепелища.

Другие страны

"Не забыли греки, пережившие массовые убийства и расстрелы на всей территории, блокаду и большой голод. Об этом помнят американцы, сражавшиеся со злом на два фронта, которые прошли Перл-Харбор и Дюнкерк вместе с союзниками. И все мы вместе проходим новые не менее сложные битвы", – пояснил президент.

По его словам, это помнят все, кто пережил Холокост, как один народ может сильно ненавидеть другой. Это не забыли литовцы, латыши, эстонцы, датчане, грузины, армяне, бельгийцы, норвежцы и еще много, много других, все, кто пострадал от нацизма на своей земле, и все, кто победил его в составе антигитлеровской коалиции.

Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня памяти и примирения: смотрите видео