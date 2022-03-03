Несмотря на обстрел Бабьего Яра: израильский музей просит не наказывать Абрамовича санкциями

Израильский музей Холокоста "Яд Вашем" призвал США освободить Романа Абрамовича от санкций. Все это даже несмотря на то, что россияне обстреляли Бабий Яр.

Все дело – в деньгах. Дело в том, что российский миллиардер, которого считают одним из спонсоров путинского режима – жертвует организации большие суммы.

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Более того, Абрамович недавно заключил с организацией партнерские соглашения на долгосрочный период.

"Русский благотворитель"

Музей заявил, что Абрамович является вторым по величине благотворителем организации, а на прошлой неделе пожертвовал "Яд Вашем" восьмизначную сумму. Как утверждают израильские СМИ, за последние годы он пожертвовал на целые нации и государства более 500 миллионов долларов США.

По мнению представителей музея Холокоста, санкции могут негативно сказаться как на благотворительности Абрамовича для "Яд Вашем".

Абрамович продает имущество

Напомним, на днях стало известно, что миллиардер выставил на продажу свой лондонский клуб "Челси". На него уже нашелся покупатель. Доход от продажи, он заявил, передаст в специально созданный благотворительный фонд "Всех жертв войны в Украине".

Более того, Абрамович решил не только срочно продать свой клуб, но и также элитную недвижимость в Лондоне. Все из-за санкций, которые накладывают на миллиардеров РФ, хотя он в список пока не попал (но это может измениться).

Обстрел Бабьего Яра: главное

Бабий Яр – это место молитвы и памяти о 100 тысячах людей, которых убили нацисты.

Оккупанты безжалостно хотели его уничтожить, обстреляв место захоронения жертв Холокоста.

Израиль осудил циничный обстрел оккупантами территории Бабьего Яра. Россиян призвали уважать святость этого места.

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