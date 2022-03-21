Несмотря на пережитый ужас: эвакуированные мариупольцы присоединились к волонтерскому движению

Мариуполь за время полномасштабной войны уже стал символом несокрушимости украинцев. Город все еще находится в блокаде рашистских орков и постоянно обстреливается оккупантами.

Впрочем, некоторым мариупольцам, несмотря на большую опасность, собственными силами все же удалось вырваться в более безопасные города. Уже более 20-ти эвакуированных из Мариуполя людей присоединились к волонтерскому движению, сообщает Мариупольский городской совет.

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Чем занимаются волонтеры, которым удалось выехать из Мариуполя

Эвакуированные мариупольцы, несмотря на пережитый ужас, решили помогать своим землякам, которые до сих пор остаются в ловушке оккупантов. Среди первоочередных задач волонтеров:

формирование гуманитарного груза;

помощь эвакуированным в центрах поддержки;

помощь в поиске жилья и расселении.

Сейчас мариупольцы, совместно с Центром поддержки МСБ, ставшим во время войны пунктом консолидации волонтерского движения, делают все возможное, чтобы помочь людям справиться с новыми вызовами.

В Мариупольском городском совете отметили, что именно благодаря такой консолидации общества, благодаря искреннему стремлению помогать близким – Украина была, есть и будет непобедимой!

Обратите внимание – Оккупанты предложили властям Мариуполя сдать город и получили надлежащий ответ: смотрите видео