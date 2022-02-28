Несмотря на репрессии: видео протестов в Белоруси против войны России

В Беларуси люди вышли на протесты против российского вторжения в Украину и использования Беларуси как плацдарма для агрессии.

Россия продолжает использовать Беларусь в войне против Украины. Оккупанты цинично обстреливают Украину с белорусской территории, а теперь еще могут привлечь вооруженные силы Беларуси. Такая возможность высока.

Детали Существует высокая вероятность применения вооруженных сил Беларуси – Генштаб ВСУ

Однако сами белорусы выступают против войны России с Украиной и вышли на протесты против варварских действий Путина и Лукашенко.

В воскресенье, 27 февраля, в Беларуси прошел конституционный референдум, где граждане должны были ответить на вопрос: "принимают ли они изменения и дополнения к Конституции Беларуси". В сети люди публиковали массово испорченные бланки и надписи в поддержку украинского народа.

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