Несмотря на российские обстрелы из Изюма, удалось эвакуировать более 1400 человек

Оккупанты два дня подряд срывали эвакуацию гражданских из Изюма Харьковской области. В четверг, 10 марта, эвакуация таки произошла, хотя враг не прекратил обстрелы.

Часть людей по желанию осталась в Изюмском районе

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что из Изюма удалось эвакуировать более 1600 человек. Из города выехали 44 эвакуационных автобуса.

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Синегубов заявил, что во время эвакуации жителей Изюма продолжались обстрелы. Всем эвакуированным предоставили временные места нахождения.

Российские оккупанты не соблюдали условия "зеленого коридора" и продолжили атаку на мирное население.

По словам главы Харьковской ОВА, в Изюм из Харькова был доставлен гуманитарный груз. Часть людей по желанию осталась в Изюмском районе.

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