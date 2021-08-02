Главный инфекционист США и советник президента по вопросам медицины Энтони Фаучи также заявил, что "ситуация ухудшится". Об этом он сказал в интервью телеканалу

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Штаты не планируют вводить локдаун

Не думаю, что мы увидим локдаун. Думаю, что у нас процента людей (вакцинированных – 24 канал) в стране – недостаточно, чтобы подавить вспышку. Верю, что достаточно, чтобы не позволить попасть в ситуацию, в которой мы были прошлой зимой,

– заявил Энтони Фаучи.

Он также добавил, что "ситуация ухудшится" прежде всего потому, что в стране 100 миллионов людей, которые не имеют вакцинации. Считает, что эти люди позволяют вирусу распространяться. Это, наконец, "влияет на всех".

Обратите внимание! В Штатах преобладает штамм коронавируса Дельта. На него приходится 51% процент случаев заражений. Именно поэтому в конце июля в стране изменили правила ношения масок.



Что известно о Дельта-штамме / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала