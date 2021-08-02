Головний інфекціоніст США та радник президента з питань медицини Ентоні Фаучі також заявив, що "ситуація погіршиться". Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу.

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Штати не планують вводити локдаун

Не думаю, що ми побачимо локдаун. Думаю, що у нас відсотка людей (вакцинованих – 24 канал) у ​​країні – недостатньо, щоб придушити спалах. Вірю, що достатньо, щоб не дозволити потрапити в ситуацію, в якій ми були минулої зими,

– заявив Ентоні Фаучі.

Він також додав, що"ситуація погіршиться" перш за все тому, що в країні 100 мільйонів людей, які немають вакцинації. Вважає, що ці люди дозволяють вірусу поширюватися. Це, врешті, "впливає на всіх".

Зверніть увагу! У Штатах переважає штам коронавірусу Дельта. На нього припадає 51% відсоток випадків інфікувань. Саме тому наприкінці липня у країні змінили правила носіння масок.



Що відомо про Дельта-штам / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу