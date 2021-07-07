Хоть сегодня эпидемическая ситуация в Украине улучшается, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича все еще продолжает стабильно поставлять в больницы Мариуполя и Покровска кислород для пациентов, которые до сих пор лечатся от коронавируса.

Статистика показывает, что количество больных COVID-19 идет на спад, сотни больных продолжают лечение, и большинство из них нуждаются в кислородной терапии. По этой причине меткомбинат имени Ильича при поддержке Фонда Рината Ахметова и группы "Метинвест" продолжает регулярно поставлять кислород в медучреждения.

За первые полгода 2021 года медучреждения двух городов получили 344,5 тонны жидкого и 122,4 тысячи кубометров газообразного кислорода. Большая часть жизненно необходимого газа распределена между больницами, которые оказывают помощь больным коронавирусом.

В январе лечебным учреждениям отгрузили 32,3 тыс. кубометров газообразного кислорода, в феврале – 15,14 тыс. кубометров газа. В марте, после подключения криосистем, начались поставки жидкого кислорода: кроме 23,3 тыс. кубометров газа, доставлено 17,9 тонны жидкого кислорода. В апреле больницы получили 146,12 тонны жидкого и 23,3 тыс. кубометров газообразного кислорода, в мае отгружено 124,12 тонны жидкого и 19,1 тыс. кубометров газообразного, в июне – 56,24 тонны жидкого и 9,3 тыс. кубометров газообразного кислорода.

И.о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича группы "Метинвест" Елена Кондалова отметила, что Фонд Рината Ахметова совместно с группой "Метинвест" с начала распространения пандемии коронавируса пришли на помощь системе здравоохранения, максимально быстро построив кислородные станции и обеспечив стабильную поставку кислорода в медучреждения.

Позже возле больниц мы установили автоматизированные криосистемы – такой подход позволил делать запасы жидкого кислорода, заменив практику ежедневных поставок газа в баллонах,

– рассказала Кондалова.

Напомним, для мариупольских больниц №1, 4 и 9, а также Покровской клинической больницы интенсивного лечения группа "Метинвест" закупила криосистемы для бесперебойной подачи кислорода. Новые системы хранения и распределения кислорода уже установлены и работают.

Всего за 2020 год мариупольским городским больницам группа "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова передали 206 тысяч кубометров кислорода на 11,5 млн грн, в том числе 183 тысячи кубометров газа было поставлено в отделение для лечения больных коронавирусом.