Хоч сьогодні епідемічна ситуація в Україні поліпшується, Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча все ще продовжує стабільно поставляти в лікарні Маріуполя і Покровська кисень для пацієнтів, які досі лікуються від коронавірусу.

Статистика показує, що кількість хворих на COVID-19 йде на спад, сотні хворих продовжують лікування, і більшість з них потребують кисневої терапії. З цієї причини меткомбінат імені Ілліча за підтримки Фонду Ріната Ахметова і групи "Метінвест" продовжує регулярно поставляти кисень в медустанови.

За перші пів року 2021 року медзаклади двох міст отримали 344,5 тонни рідкого і 122,4 тисячі кубометрів газоподібного кисню. Велика частина життєво необхідного газу розподілена між лікарнями, які надають допомогу хворим на коронавірус.

У січні лікувальним закладам відвантажили 32,3 тис. кубометрів газоподібного кисню, у лютому – 15,14 тис. кубометрів газу. У березні, після підключення кріосистем, почалися поставки рідкого кисню: крім 23,3 тис. кубометрів газу, доставлено 17,9 тонни рідкого кисню. У квітні лікарні отримали 146,12 тонни рідкого і 23,3 тис. кубометрів газоподібного кисню, в травні відвантажено 124,12 тонни рідкого і 19,1 тис. кубометрів газоподібного, в червні – 56,24 тонни рідкого і 9,3 тис. кубометрів газоподібного кисню.

В.о. директора з персоналу та соціальних питань меткомбінату імені Ілліча групи "Метінвест" Олена Кондалова зазначила, що Фонд Ріната Ахметова спільно з групою "Метінвест" з початку поширення пандемії коронавірусу прийшли на допомогу системі охорони здоров'я, максимально швидко побудувавши кисневі станції і забезпечивши стабільну поставку кисню в медустанови.

Пізніше біля лікарень ми встановили автоматизовані кріосистеми – такий підхід дозволив робити запаси рідкого кисню, замінивши практику щоденних поставок газу в балонах,

– розповіла Кондалова.

Нагадаємо, для маріупольських лікарень №1, 4 і 9, а також Покровської клінічної лікарні інтенсивного лікування група "Метінвест" закупила кріосистеми для безперебійної подачі кисню. Нові системи зберігання та розподілу кисню вже встановлені та працюють.

Всього за 2020 рік маріупольським міським лікарням група "Метінвест" спільно з Фондом Ріната Ахметова передали 206 тисяч кубометрів кисню на 11,5 млн грн, у тому числі 183 тисячі кубометрів газу було поставлено у відділення для лікування хворих коронавірусом.