О текущей ситуации в Ровненской области на утро 12 марта в сети рассказал глава областной военной администрации Виталий Коваль.

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Ночь в Ровненской области прошла спокойно

На Ровненщине ночь (на 12 марта – 24 канал) прошла спокойно, несмотря на воздушную тревогу,

– отметил Коваль.

Он добавил, что врага на территории области нет, а граница – не нарушена. В Ровненской области начинают очередной тыловой рабочий день, открывают предприятия, запускают производства и осуществляют посевную.

Коваль о ситуации в Ровненской области: смотрите видео

Напомним, утром 25 февраля россияне обстреляли аэропорт в Ровно. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. Кроме того, не было серьезных разрушений.

Важно – в Ровно оккупанты обстреляли аэропорт: смотрите видео