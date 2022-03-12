Про поточну ситуацію у Рівненькій області станом на ранок 12 березня у мережі розповів глава обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

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Ніч на Рівненщині пройшла спокійно

На Рівненщині ніч (на 12 березня – 24 канал) пройшла спокійно, попри повітряну тривогу,

– зазначив Коваль.

Він додав, що ворога на території області немає, а кордон – не порушений. На Рівненщині розпочинають черговий тиловий робочий день, відкривають підприємства, запускають виробництва та здійснюють посівну.

Коваль про ситуацію на Рівненщині: дивіться відео

Нагадаємо, вранці 25 лютого росіяни обстріляли аеропорт у Рівному. На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути. Крім того, не було серйозних руйнувань.

Важливо – у Рівному окупанти обстріляли аеропорт: дивіться відео