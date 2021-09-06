Несмотря на угрозы властей, Саакашвили в октябре вернется в Грузию

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что приедет на родину 2 октября. Тогда грузины будут выбирать представителей местной власти.

Саакашвили записал видеообращение, в котором подчеркнул, что лично приедет на выборы. Он призвал соотечественников, живущих за границей, сделать то же самое.

Ранее Премьер Грузии обвинил Саакашвили и его сторонников в "беспорядках"

У кого есть возможность, возьмите отпуск в дни выборов, отложите ваши дела и кто как может – по суше, по воздуху – поедем все в Грузию,

– сказал политик.

Что грозит Саакашвили в Грузии

В июле премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что из-за Саакашвили в стране стартовали антиправительственные митинги. Премьер убеждал, что экс-президент Грузии намерен создать масштабное общественное противостояние, чтобы подорвать политический строй.

Гарибашвили даже пообещал подарить политику "коллекцию галстуков". Он пригрозил, что Саакашвили может попасть за решетку, если когда-нибудь вернется в Грузию. Политик назвал бывшего президента клоуном и предателем.

Что известно о президентстве Саакашвили