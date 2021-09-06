Несмотря на угрозы властей, Саакашвили в октябре вернется в Грузию
Источник:фейсбук Михеила Саакашвили
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что приедет на родину 2 октября. Тогда грузины будут выбирать представителей местной власти.
Саакашвили записал видеообращение, в котором подчеркнул, что лично приедет на выборы. Он призвал соотечественников, живущих за границей, сделать то же самое.
Ранее Премьер Грузии обвинил Саакашвили и его сторонников в "беспорядках"
У кого есть возможность, возьмите отпуск в дни выборов, отложите ваши дела и кто как может – по суше, по воздуху – поедем все в Грузию,
– сказал политик.
Что грозит Саакашвили в Грузии
В июле премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что из-за Саакашвили в стране стартовали антиправительственные митинги. Премьер убеждал, что экс-президент Грузии намерен создать масштабное общественное противостояние, чтобы подорвать политический строй.
Гарибашвили даже пообещал подарить политику "коллекцию галстуков". Он пригрозил, что Саакашвили может попасть за решетку, если когда-нибудь вернется в Грузию. Политик назвал бывшего президента клоуном и предателем.
Что известно о президентстве Саакашвили
- Саакашвили был президентом Грузии в 2004 – 2013 годах. Он основал партию "Единое национальное движение".
- Однако в 2014 году против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел.
- После этого он переехал в Украину. Он получил гражданство и возглавил Одесскую ОГА.