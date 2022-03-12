Несмотря на ужасы войны: в Харькове начали выплачивать зарплату бюджетникам

Харьков уже 17 дней героически противостоит наступлению российских оккупантов. Несмотря на сложную ситуацию в городе, людям начали выплачивать зарплату.

В частности, учителям, медикам, дворовым рабочим – всем бюджетникам. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Мы начали выплачивать зарплату. Несмотря на всю сложность, войну, мы начинаем платить людям", – отметил городской глава.

Терехов также поблагодарил водителей, которые вывозят мусор из Харькова, тепловиков, которые за ночь подключили 48 домов, и работников, которые включают и переключают разбитые водопроводы. Все эти люди работают, несмотря на опасность обстрелов.

Игорь Терехов обратился к харьковчанам: смотрите видео