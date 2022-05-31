Премьер-министр пояснил, что на прифронтовых территориях бесплатно раздают миллионы продуктовых наборов. Это делают, чтобы помочь украинским, сообщает 24 канал.

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По словам Шмыгаля, с начала 2022 года на пенсионные выплаты направили 231 миллиард гривен. Это – на 12% больше по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, несмотря на войну, еще в марте провели индексацию выплат фактически для всех украинских пенсионеров. Премьер-министр добавил, что в целом выплатили пенсий более чем на 140 миллионов гривен.

Правительство продолжает финансировать социальные программы

Также правительство продолжает финансировать другие социальные программы:

помощь многодетным семьям;

помощь людям с инвалидностью;

помощь одиноким родителям;

субсидии.

На эти программы из бюджета было выделено фактически 30 миллиардов гривен.

Шмигаль добавил, что отдельным направлением стало внедрение новых программ поддержки внутренних переселенцев. Правительственная программа предусматривает ежемесячные выплаты:

3 тысячи гривен – для детей;

2 тысячи – для взрослых.

По словам премьер-министра, эта программа активно заработала в апреле. За это время помощь от Украины получили около 1,5 миллиона семей.

Кроме того, удалось запустить еще пять программ поддержки внутренних переселенцев. Это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию Кабинета Министров и международных организаций. В частности, ООН, ЮНИСЕФ, Красный Крест.

Нам удалось достичь договоренности о финансировании всех этих программ на сумму более 10 миллиардов гривен для поддержки более 2 миллионов украинских граждан,

– говорится в сообщении.

Медицинскую и образовательную сферы продолжают финансировать

Шмигаль добавил, что также идет финансирование медицинской и образовательной сфер. Только за 3 месяца украинским учителям выплатили более 25 миллиардов гривен. Медикам за март-май выплатили тоже более 25 миллиардов гривен.

Шмигаль об экономике

Премьер-министр рассказал, что по состоянию на конец мая в Украине не работает около 35% экономики . Как следствие это создает безумный бюджетный дефицит.

Тем временем, драматически возросли расходы на социальные нужды, гуманитарные нужды и разминирование.

По словам Шмыгаля, ежемесячно бюджетный дефицит оценивается в 5 миллиардов долларов.

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