Прем'єр-міністр України пояснив, що на прифронтових територіях безкоштовно роздають мільйони продуктових наборів. Це роблять, аби допомогти українцям, повідомляє 24 канал.
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За словами Шмигаля, від початку 2022 року на пенсійні виплати спрямували 231 мільярд гривень. Це – на 12% більше у порівнянні з минулим роком.
Окрім того, попри війну, ще у березні провели індексації виплат фактично для всіх українських пенсіонерів. Прем'єр-міністр додав, що загалом виплатили пенсій на понад 140 мільйонів гривень.
Уряд продовжує фінансувати соціальні програми
Також уряд продовжує продовжує фінансувати інші соціальні програми:
- допомогу багатодітним родинам;
- допомогу людям з інвалідністю;
- допомога одиноким батькам;
- субсидії.
На ці програми з бюджету виділили фактично 30 мільярдів гривень.
Шмигаль додав, що окремим напрямком стало запровадження нових програм підтримки внутрішніх переселенців. Урядова програма передбачає щомісячні виплати:
- 3 тисячі гривень – для дітей;
- 2 тисячі – для дорослих.
За словами прем'єр-міністра, ця програма активно запрацювала у квітні. За цей час допомогу від України отримали майже 1,5 мільйона родин.