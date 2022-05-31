Прем'єр-міністр України пояснив, що на прифронтових територіях безкоштовно роздають мільйони продуктових наборів. Це роблять, аби допомогти українцям, повідомляє 24 канал.

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За словами Шмигаля, від початку 2022 року на пенсійні виплати спрямували 231 мільярд гривень. Це – на 12% більше у порівнянні з минулим роком.

Окрім того, попри війну, ще у березні провели індексації виплат фактично для всіх українських пенсіонерів. Прем'єр-міністр додав, що загалом виплатили пенсій на понад 140 мільйонів гривень.

Уряд продовжує фінансувати соціальні програми

Також уряд продовжує продовжує фінансувати інші соціальні програми:

допомогу багатодітним родинам;

допомогу людям з інвалідністю;

допомога одиноким батькам;

субсидії.

На ці програми з бюджету виділили фактично 30 мільярдів гривень.

Шмигаль додав, що окремим напрямком стало запровадження нових програм підтримки внутрішніх переселенців. Урядова програма передбачає щомісячні виплати:

3 тисячі гривень – для дітей;

2 тисячі – для дорослих.

За словами прем'єр-міністра, ця програма активно запрацювала у квітні. За цей час допомогу від України отримали майже 1,5 мільйона родин.