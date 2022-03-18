Несмотря на воздушную тревогу, в Одессе ночь прошла спокойно, – ОВА

18 марта 2022 , 07:38
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Источник:

фейсбук Сергея Братчика

Ночь в Одессе и в области прошла спокойно, даже несмотря на воздушную тревогу. Она длилась недолго.

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчик. В городе ночь прошла без вражеских атак.

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Хотя угрозы атаки были и было объявление воздушной тревоги. К счастью, все обошлось.

Ночь в Одессе и в Одесском регионе, несмотря на воздушную тревогу, которая длилась недолго, прошла спокойно. Поэтому к борьбе, к победе,
– заявил Братчик.

Сергей Братчик о ситуации в Одесской области: смотрите видео

 

Автор: Іван Магуряк