Несмотря на все, отопительный сезон провели успешно, начали готовиться к следующему, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский 16 апреля сообщил, что в Украине уже завершился отопительный сезон. Потому уже началась подготовка к следующему.

Он подчеркнул, что, несмотря ни на что, отопительный сезон проведен успешно. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента.

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Вспомнил все "вангирование" критиков

Президент напомнил, что осенью и в начале зимы было много предположений по поводу вероятного провала этого сезона. Однако этого не произошло.

Несмотря на все "вангирование", тарифы не выросли. Веерных отключений не было. Снабжение не срывалось даже в военное время,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что уже началось обсуждение вариантов закупки энергетических ресурсов. А именно, газа и угля.

Обращение президента за 15 апреля: смотрите видео