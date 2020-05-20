Крупнейшее в Европе поле диких орхидей расцвело на Николаевщине несмотря на засуху: видео
На Николаевщине цветет крупнейшее в Европе поле диких орхидей. Расположено оно в национальном парке "Белобережье Святослава" на Кинбурнской косе.
Площадь поля – 60 гектаров. И на нем растет сразу 5 видов диких орхидей, все – занесены в Красную книгу, сообщает 24 канал.
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Правда, в этом году из-за засухи и недостаточной влажности количество цветков значительно меньше. И начали цвести они раньше обычного. Посмотреть на орхидеи приезжают одиночные туристы
Странно, что из-за такой засухи они вообще еще здесь есть. И, учитывая, что всю зиму не было дождей и осадков, то, фактически, влаги мало. Но, к нашей радости, все же они расцвели,
– рассказал и. о. директора Национального парка Белобережье Святослава Юрий Козловский.
Смотрите видео: на Николаевщине расцвели орхидеи