Крупнейшее в Европе поле диких орхидей расцвело на Николаевщине несмотря на засуху: видео

На Николаевщине цветет крупнейшее в Европе поле диких орхидей. Расположено оно в национальном парке "Белобережье Святослава" на Кинбурнской косе.

Площадь поля – 60 гектаров. И на нем растет сразу 5 видов диких орхидей, все – занесены в Красную книгу, сообщает 24 канал.

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Правда, в этом году из-за засухи и недостаточной влажности количество цветков значительно меньше. И начали цвести они раньше обычного. Посмотреть на орхидеи приезжают одиночные туристы

Странно, что из-за такой засухи они вообще еще здесь есть. И, учитывая, что всю зиму не было дождей и осадков, то, фактически, влаги мало. Но, к нашей радости, все же они расцвели,

– рассказал и. о. директора Национального парка Белобережье Святослава Юрий Козловский.

Смотрите видео: на Николаевщине расцвели орхидеи