Найбільше в Європі поле диких орхідей розквітло на Миколаївщині попри посуху: відео

На Миколаївщині квітне найбільше в Європі поле диких орхідей. Розташоване воно в національному парку "Білобережжя Святослава" на Кінбурській косі.

Площа поля – 60 гектарів. І на ньому росте одразу 5 видів диких орхідей, всі – занесені до Червоної книги – повідомляє 24 канал.

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Щоправда, цьогоріч через посуху та недостатню вологість чільність квіток значно менша. Та й почали квітнути вони раніше ніж зазвичай. Подивитись на орхідеї приїжають поодинокі туристи

Дивно, що через таку посуху вони взагалі ще тут є. Як правило, їм потрібно багато вологи. І, враховуючи, що всю зиму не було дощів і опадів, то, фактично, вологи мало. Але, на нашу радість, все ж таки вони розцвіли,

– розповів в.о. директора національного парку Білобережжя Святослава Юрій Козловський.

Дивіться відео: на Миколаївщині розквітли орхідеї