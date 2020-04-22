Несмотря на коронавирус: Украина и Беларусь планируют проведение форума регионов
Украина и Беларусь намерены провести третий форум регионов, который запланирован на октябрь 2020 года в белорусском городе Гродно. В то же время в мире, когда идет эпидемия коронавируса, все массовые мероприятия или переносят на целый год, а то и вовсе отменяют.
О проведении форума и украино-белорусских отношениях в целом поговорили главы МИД Украины и Беларуси Дмитрий Кулеба и Владимир Макей.
К слову ВОЗ призывает Беларусь закрыться на карантин из-коронавируса
Министры отметили, что обе страны довольно четко выполняли договоренности, достигнутые Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко во время прошедшего форума.
Обе стороны выразили готовность провести в октябре 2020 года уже третий форум регионов. Кроме того, Кулеба призвал Макея посетить Украину.
Вместе с тем главы МИД поговорили и о борьбе с коронавирусом. Дмитрий Кулеба выразил благодарность белорусской стороне за плодотворное сотрудничество в противодействии распространению коронавируса.
Кроме того, они поблагодарили за усилия министерства друг друга для организации возвращения граждан при введении карантина в Украине.
Что известно о форуме регионов?
Первый форум регионов Украины и Беларуси состоялся в октябре 2018 года в белорусском Гомеле. Тогда главными на нем стали лидеры двух государств Петр Порошенко и Александр Лукашенко.
Кроме глав государств, участие в форуме приняли более тысячи представителей бизнеса и органов власти соседних стран. Первые имели возможность представить коллегам на форуме свою продукцию.
Второй форум регионов Украины и Беларуси состоялся 3-4 октября 2019 года в украинском Житомире. Там уже ключевыми лицами стали Александр Лукашенко и Владимир Зеленский.
Читайте также
-
Пособие по безработице 2020: сколько и кому платят и как оформиться онлайнсегодня , 18:42
-
Это хаос: Зеленский считает, что в Украине слишком много правоохранительных органовсегодня , 16:57
-
В сети сообщили о 600 могилах для жертв коронавируса в Одессе: что об этом говорят одесситысегодня , 20:49
-
Больные коронавирусом медики умерли в Черновицкой областисегодня , 21:21
-
Жестокий челендж: на Буковине девушка ради забавы напоила собаку самогоном – видеосегодня , 16:26
-
Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели обнаружили подготовленное место для поджогасегодня , 16:04