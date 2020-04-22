Несмотря на коронавирус: Украина и Беларусь планируют проведение форума регионов

Украина и Беларусь намерены провести третий форум регионов, который запланирован на октябрь 2020 года в белорусском городе Гродно. В то же время в мире, когда идет эпидемия коронавируса, все массовые мероприятия или переносят на целый год, а то и вовсе отменяют.

О проведении форума и украино-белорусских отношениях в целом поговорили главы МИД Украины и Беларуси Дмитрий Кулеба и Владимир Макей.

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Министры отметили, что обе страны довольно четко выполняли договоренности, достигнутые Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко во время прошедшего форума.

Обе стороны выразили готовность провести в октябре 2020 года уже третий форум регионов. Кроме того, Кулеба призвал Макея посетить Украину.

Вместе с тем главы МИД поговорили и о борьбе с коронавирусом. Дмитрий Кулеба выразил благодарность белорусской стороне за плодотворное сотрудничество в противодействии распространению коронавируса.

Кроме того, они поблагодарили за усилия министерства друг друга для организации возвращения граждан при введении карантина в Украине.

Что известно о форуме регионов?

Первый форум регионов Украины и Беларуси состоялся в октябре 2018 года в белорусском Гомеле. Тогда главными на нем стали лидеры двух государств Петр Порошенко и Александр Лукашенко.



Кроме глав государств, участие в форуме приняли более тысячи представителей бизнеса и органов власти соседних стран. Первые имели возможность представить коллегам на форуме свою продукцию.



Второй форум регионов Украины и Беларуси состоялся 3-4 октября 2019 года в украинском Житомире. Там уже ключевыми лицами стали Александр Лукашенко и Владимир Зеленский.