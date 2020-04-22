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      Попри коронавірус: Україні і Білорусь планують проведення форуму регіонів

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      Україна і Білорусь планують провести форум регіонів у жовтні 2020 року / ukrinform.ua

      Україна і Білорусь мають намір провести третій форум регіонів, що заплановано на жовтень 2020 року у білоруському місті Гродно. У той же час у світі, коли триває пандемія коронавірусу, усі масові заходи або переносять на цілий рік, або й зовсім скасовують.

      Про проведення форуму та українсько-білоруські відносини загалом поговорили глави МЗС України і Білорусі Дмитро Кулеба і Володимир Макей.

      До слова ВООЗ закликає Білорусь закритися на карантин через коронавірус

      Міністри зауважили, що обидві країни доволі чітко виконували домовленості, досягнуті Володимиром Зеленським і Олександром Лукашенком під час минулого форуму.

      Обидві сторони висловили готовність провести у жовтні 2020 року вже третій форум регіонів. Крім того, Кулеба закликав Макея відвідати Україну.

      Разом з тим глави МЗС поговорили і про боротьбу з коронавірусом. Дмитро Кулеба висловив вдячність білоруській стороні за плідну співпрацю у протидії поширенню коронавірусу.

      Крім того, вони подякували зусиллям міністерств одне одного для організації повернення громадян під час введення карантину в Україні.

      Що відомо про форум регіонів?Перший форум регіонів України та Білорусі відбувся у жовтні 2018 року у білоруському Гомелі. Тоді головними на ньому стали лідери двох держав Петро Порошенко та Олександр Лукашенко.

      Крім глав держав, участь у форумі взяли понад тисячу представників бізнесу та органів влади сусідніх країн. Перші мали можливість представити колегам на форумі власну продукцію.

      Другий форум регіонів України та Білорусі відбувся 3-4 жовтня 2019 року в українському Житомирі. Там вже ключовими особами стали Олександр Лукашенко і Володимир Зеленський.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Евакуація українців Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Дмитро Кулеба – новини МЗС України Новини Білорусі Новини України
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