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      Несмотря на новые договоренности в Минске, оккупанты не прекращают обстрел

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      Война на Донбассе / Иллюстративное фото / 24 канал

      Враг продолжает обстреливать украинские позиции на Донбассе. Даже несмотря на то, что 12 февраля состоялась очередная встреча ТКГ в Минске, оккупанты не прекращали вести огонь. Правда, количество и интенсивность обстрелов все же уменьшили.

      За прошедшие сутки, 12 февраля, пророссийские боевики трижды открывали огонь. К счастью, без потерь. Об этом информирует штаб Операции объединенных сил.

      О чем договорилась ТКГ в Минске: Итоги заседания

      Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 миллиметров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,
      – отчитываются военные.

      Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

      • рядом с Новотошковским – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • неподалеку Орехового – из миномета калибра 120 миллиметров и станкового противотанкового гранатомета;
      • вблизи Южного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
      К счастью, обошлось без потерь. С начала новых суток враг не совершил ни одного обстрела.


      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Оружие Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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