Несмотря на новые договоренности в Минске, оккупанты не прекращают обстрел

Враг продолжает обстреливать украинские позиции на Донбассе. Даже несмотря на то, что 12 февраля состоялась очередная встреча ТКГ в Минске, оккупанты не прекращали вести огонь. Правда, количество и интенсивность обстрелов все же уменьшили.

За прошедшие сутки, 12 февраля, пророссийские боевики трижды открывали огонь. К счастью, без потерь. Об этом информирует штаб Операции объединенных сил.

О чем договорилась ТКГ в Минске: Итоги заседания

Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 миллиметров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,

– отчитываются военные.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

рядом с Новотошковским – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Орехового – из миномета калибра 120 миллиметров и станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Южного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К счастью, обошлось без потерь. С начала новых суток враг не совершил ни одного обстрела.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала