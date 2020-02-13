Попри нові домовленості у Мінську, окупанти не припиняють обстріл

Ворог продовжує обстрілювати українські позиції на Донбасі. Навіть попри те, що 12 лютого відбулася чергова зустріч ТКГ у Мінську, окупанти не припиняли вести вогонь. Щоправда, кількість та інтенсивність обстрілів усе ж зменшили.

За минулу добу, 12 лютого, проросійські бойовики тричі відкривали вогонь. На щастя, без втрат. Про це інформує штаб Операції об’єднаних сил.

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Противник вів вогонь по наших позиціях із забороненого мінськими домовленостями міномету калібру 120 міліметрів, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,

– звітують військові.

Усі обстріли були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поруч з Новотошківським – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Оріхового – з міномета калібру 120 міліметрів та станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Південного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На щастя, обійшлося без втрат. Від початку нової доби ворог не здійснив жодного обстрілу.



Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу