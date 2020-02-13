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      Попри нові домовленості у Мінську, окупанти не припиняють обстріл

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      Війна на Донбасі / Ілюстративне фото/ 24 канал

      Ворог продовжує обстрілювати українські позиції на Донбасі. Навіть попри те, що 12 лютого відбулася чергова зустріч ТКГ у Мінську, окупанти не припиняли вести вогонь. Щоправда, кількість та інтенсивність обстрілів усе ж зменшили.

      За минулу добу, 12 лютого, проросійські бойовики тричі відкривали вогонь. На щастя, без втрат. Про це інформує штаб Операції об’єднаних сил.

      Про що домовилася ТКГ у Мінську: Підсумки засідання

      Противник вів вогонь по наших позиціях із забороненого мінськими домовленостями міномету калібру 120 міліметрів, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,
      – звітують військові.

      Усі обстріли були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

      • поруч з Новотошківським – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • неподалік Оріхового – з міномета калібру 120 міліметрів та станкового протитанкового гранатомета;
      • поблизу Південного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      На щастя, обійшлося без втрат. Від початку нової доби ворог не здійснив жодного обстрілу.


      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Зброя Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
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