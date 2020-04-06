Несмотря на пандемию Россия начала призыв в Крыму: Украина строго осудила оккупанта
Оккупант далеко не впервые объявляет призыв в Крыму и набирает юношей в свою армию. Однако, особого цинизма это военное преступление приобретает во время пандемии коронавируса.
Большинство призывников отправят за пределы полуострова в воинские части Южного и других военных округов России, сообщают в Представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым на фейсбуке.
К слову Зеленский изменил сроки призыва в 2020 году из-за карантина: детали
Всего с территории полуострова планируется отобрать и направить около 3 тысяч 300 человек.
Почему это незаконно?Проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды вооруженных сил государства-оккупанта, а также непрерывная пропаганда службы в ВС РФ на территории Крыма нарушают статью 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны Четвертой Женевской Конвенции, а перемещение граждан Украины из оккупированной территории на территорию РФ нарушает статью 49 этой Конвенции.
По состоянию на 6 апреля в аннексированном Крыму подтвердили 21 случай коронавируса, 5 из которых – в Севастополе.
Читайте также
-
Ryanair получил разрешение на 28 рейсов между Италией и Украиной до июлясегодня , 15:05
-
Российская пропагандистка заявила, что в РФ от коронавируса умерли 40 тысяч человексегодня , 14:30
-
Пожар в Чернобыльской зоне продолжается третий день: огонь пытаются погасить с воздуха – видеосегодня , 14:27
-
Финляндия планирует чартером забрать украинцев для работы на поляхсегодня , 14:33
-
В ДТП на Львовщине погибли двое молодых полицейских: фотосегодня , 14:17
-
В Польше рассказали, когда ждут пик эпидемии коронавирусасегодня , 15:21