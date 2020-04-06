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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Несмотря на пандемию Россия начала призыв в Крыму: Украина строго осудила оккупанта

      - Читати новину українською
      Россия начала призыв в Крыму / фото Артема Житенева

      Оккупант далеко не впервые объявляет призыв в Крыму и набирает юношей в свою армию. Однако, особого цинизма это военное преступление приобретает во время пандемии коронавируса.

      Большинство призывников отправят за пределы полуострова в воинские части Южного и других военных округов России, сообщают в Представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым на фейсбуке.

      К слову Зеленский изменил сроки призыва в 2020 году из-за карантина: детали

      Всего с территории полуострова планируется отобрать и направить около 3 тысяч 300 человек.

      Почему это незаконно?Проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды вооруженных сил государства-оккупанта, а также непрерывная пропаганда службы в ВС РФ на территории Крыма нарушают статью 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны Четвертой Женевской Конвенции, а перемещение граждан Украины из оккупированной территории на территорию РФ нарушает статью 49 этой Конвенции.

      По состоянию на 6 апреля в аннексированном Крыму подтвердили 21 случай коронавируса, 5 из которых – в Севастополе. 

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Вооруженные силы Украины Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Новости политики
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