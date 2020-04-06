Несмотря на пандемию Россия начала призыв в Крыму: Украина строго осудила оккупанта

Оккупант далеко не впервые объявляет призыв в Крыму и набирает юношей в свою армию. Однако, особого цинизма это военное преступление приобретает во время пандемии коронавируса.

Большинство призывников отправят за пределы полуострова в воинские части Южного и других военных округов России, сообщают в Представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым на фейсбуке.

К слову Зеленский изменил сроки призыва в 2020 году из-за карантина: детали

Всего с территории полуострова планируется отобрать и направить около 3 тысяч 300 человек.

Почему это незаконно?Проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды вооруженных сил государства-оккупанта, а также непрерывная пропаганда службы в ВС РФ на территории Крыма нарушают статью 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны Четвертой Женевской Конвенции, а перемещение граждан Украины из оккупированной территории на территорию РФ нарушает статью 49 этой Конвенции.

По состоянию на 6 апреля в аннексированном Крыму подтвердили 21 случай коронавируса, 5 из которых – в Севастополе.