20:53
6 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Попри пандемію Росія почала призов у Криму: Україна суворо засудила окупанта

      -
      Росія почала призов у Криму / фото Артема Житєньова

      Окупант далеко не вперше оголошує призов у Криму та набирає юнаків у свою армію. Однак, особливого цинізму цей воєнний злочин набуває у час пандемії коронавірусу.

      Більшість з призовників відправлять за межі півострова до військових частин Південного та інших військових округів Росії, повідомляють у Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим на фейсбуці. 

      До слова Зеленський змінив терміни призову у 2020 році через карантин: деталі

      Всього з території півострова планується відібрати і направити близько 3 тисяч 300 осіб.

       Чому це незаконно? Проведення призову жителів окупованих територій до лав збройних сил держави-окупанта, а також безперервна пропаганда служби в ЗС РФ на території Криму порушують статтю 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни Четвертої Женевської Конвенції, а переміщення громадян України з окупованої території на територію РФ порушує статтю 49 цієї Конвенції.

      Станом на 6 квітня в анексованому Криму підтвердили 21 випадок коронавірусу, 5 з яких – в Севастополі.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Збройні сили України Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Новини України Новини політики
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 15:04 У Миколаєві під час стрілянини поранили бізнесмена Михайла Тітова "Мультика"
      Новини України 9994
      сьогодні , 15:44 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
      Лікування 117433
      сьогодні , 18:51 В Україні діятимуть тільки 19 пунктів пропуску на кордоні: перелік і карта
      Новини України 12159
      сьогодні , 15:02 Народні депутати, які захворіли на коронавірус: інфографіка
      Новини України 7824
      сьогодні , 18:44 Ком у горлі: причини та як позбавитися неприємного симптому
      Лікування 80062
      сьогодні , 14:14 Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
      Food and Drinks 91807
      сьогодні , 14:25 Пожежа в Чорнобильській зоні триває третій день: вогонь намагаються гасити з повітря – відео
      Новини України 12871
      сьогодні , 18:30 Опалювальний сезон: коли вимкнуть опалення в Україні 2020
      Новини України 30390
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:31 Український бізнес проти коронавірусу: хто й чим допомагає
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 19:00 Китай має компенсувати шкоду, нанесену коронавірусом, – звіт Henry Jackson Society
      Блог Соцмережі
      Залиште відгук