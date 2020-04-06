Попри пандемію Росія почала призов у Криму: Україна суворо засудила окупанта
Окупант далеко не вперше оголошує призов у Криму та набирає юнаків у свою армію. Однак, особливого цинізму цей воєнний злочин набуває у час пандемії коронавірусу.
Більшість з призовників відправлять за межі півострова до військових частин Південного та інших військових округів Росії, повідомляють у Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим на фейсбуці.
До слова Зеленський змінив терміни призову у 2020 році через карантин: деталі
Всього з території півострова планується відібрати і направити близько 3 тисяч 300 осіб.
Чому це незаконно? Проведення призову жителів окупованих територій до лав збройних сил держави-окупанта, а також безперервна пропаганда служби в ЗС РФ на території Криму порушують статтю 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни Четвертої Женевської Конвенції, а переміщення громадян України з окупованої території на територію РФ порушує статтю 49 цієї Конвенції.
Станом на 6 квітня в анексованому Криму підтвердили 21 випадок коронавірусу, 5 з яких – в Севастополі.
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