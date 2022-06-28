Мы будем биться за каждый метр нашей земли: Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции

Владимир Зеленский 28 июня поздравил украинцев с Днем Конституции. По этому случаю он записал видеообращение, в котором подчеркнул, что Конституция Украины – наш подробный портрет.

Во вторник, 28 июня, украинцы отмечают День Конституции Украины. Владимир Зеленский не только поздравил граждан нашего государства с этим большим праздником, но и напомнил, почему этот документ настолько важен для нас.

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Дорогие украинцы! Несокрушимые граждане несокрушимой страны! Великий народ с большой историей! Сознательное общество правового государства!

– начал обращение Зеленский.

Владимир Зеленский назвал все, что изображает каждого украинца, а также наше государство. Речь идет и о летописях, и литературе, и пословицах и поговорках, и легендах и мифах. И, конечно, новостях.

Но более детализированную и более объективную оценку, по его мнению, может дать другое дело. И говорится о Конституции Украины. Президент подчеркнул, что этот документ – точка развития, к которой удалось прийти как нашему обществу, так и государству на протяжении многовековой истории.

Государственное устройство – наш интеллект, – Зеленский

Он отметил, что именно форма правления в государстве – качественный показатель того, удалось ли нам перейти на следующую ступень цивилизации, или мы "застряли в эре тирании и диктатуры".

Конституцию Владимир Зеленский сравнил с рентгеном. Она показывает как сильные, так и слабые стороны. Речь идет о принципах, ценностях и идеалах, которые придерживаются украинцы. А также об уровне свободы и права, которые каждый из нас готов защищать.

Конституция позволяет расшифровать генетический код

Президент добавил, что с помощью этого документа можно найти ответ на два важных для украинца вопроса. И они такие:

Что такое Украина?

Кто такие украинцы?

Владимир Зеленский подчеркнул, что Конституция Украины – наш детальный портрет. И именно сейчас, когда наше государство переживает непростые времена, можно увидеть наши основные черты. И документ, принятый 26 лет назад, напоминает каждому, за что мы в течение 125 дней боремся.

Это право украинского народа на самоопределение, всенародно одобренная независимость Украины, необратимость пути в Европу. Это ответственность перед Богом, собственной совестью, предыдущим, нынешним и будущим поколениями,

– заметил Зеленский.

Защищать свой дом – не грех

Он добавил, что украинцы не колебались, когда враг ворвался на нашу территорию. Нам пришлось взять в руки оружие, чтобы защищать свое государство. И никто не имел сомнений или проблем в выборе между первой статьей Конституции или первой Божьей заповедью. Ведь, уверен президент, Бог сейчас на нашей стороне. Так что защищать свой дом – не грех. Грех – этого не делать.

Владимир Зеленский сделал акцент также на второй статье. Президент напомнил, что суверенитет распространяется на всю территорию нашего государства. И именно поэтому наши военные противостоят "второй армии мира". Чтобы сохранить целостность и неприкосновенность границ. В то же время для украинцев важна также третья статья, в которой отмечается ценности каждой человеческой жизни.

Земля – это основное национальное богатство. Ее недра, воздух, водные и другие природные ресурсы территории, континентального шельфа и морской зоны – это собственность украинского народа. Мы будем биться за каждый метр нашей земли до последнего глотка воздуха,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что в нашем государстве хорошо разбираются в демократии. Так что нет ничего удивительного, что нашим гражданам непостижимая вообще возможность уйти на пятый срок. А еще у нашей страны есть права на протест, собрания, демонстрации. Это подразумевает Конституция Украины. В России же за все это сажают.

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции: смотрите видео

Государственные символы – не просто знаки

Владимир Зеленский подчеркнул, что флаг Украины – флаг, состоящий из двух полос: синего и желтого цветов. И это, заметил он, – два священных цвета. И третьего не будет. Так же вражескому триколору не удастся развеваться на нашей земле. Разве что временно.

"Наш герб – знак Княжеского Государства Владимира Великого. Это трезубец. Не двуглавые птички. Потому что здесь такое не взлетает", – добавил он.

Президент сделал акцент и на словах украинского гимна. Он подчеркнул, что слава и воля Украины живут и будут жить. И это демонстрируют наши граждане, которые даже на временно оккупированных территориях выходят на мирные акции и славятся. Делают это громко и без страха смотреть врагу в глаза. А все потому, что они знают, какая судьба его ожидает.

Этот народ невозможно победить! Только уничтожить. Но это невозможно. Ибо мы казацкого рода!

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что в Украине единственный государственный язык. Но это не мешает нам уважать и другие. И ни о каких притеснениях речи быть не может. Более того, на стороне нашей страны сейчас воюют на многих языках. А все потому, что всем и так понятно, кем и чем есть настоящее зло.

Владимир Зеленский заметил, что враг думал о гостеприимном приеме. Но взамен его ожидало колоссальное сопротивление. И встретили его не хлебом-солью", а "Стугной", "Джавелинами", "Байрактарами", "Нептуном", "Ольхой" и "Хаймарсами".

Наше сопротивление длится уже 125 дней. Для мира – это восьмое чудо, для врага – девятый вал, а для нас – 17 статья Конституции Украины. Защита Украины – важнейшие функции государства и дело всего украинского народа. У нас нет другого выбора, чем защищать свой выбор. Наш долг – защищать наши права. Права, гарантированные Конституцией,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что все мы сейчас делаем все возможное, чтобы отстоять, освободить и восстановить наше государство. И мы не имеем права сдаваться, потому что стремимся оставить будущим поколениям права, которые есть у нас сейчас. И именно за это мы боремся. Но враг, который не имеет ни прав, ни свобод, никогда не сможет этого понять.

"Тот, кто не имеет этого сам, никогда не лишит этого других. Именно поэтому для нас неизбежна победа. Для врага неизбежно наказание. И оно наступит. Наступит и мир", – добавил президент.

Конституцию Филиппа Орлика переведут на украинский

Напоследок Владимир Зеленский вспомнил Филиппа Орлика. Он еще в 1710 году написал документ, получивший звание первой письменной Конституции Европы. И в прошлом году его привозили в Украину. Президент убежден, что этот документ должны знать и читать в каждом уголке нашего государства. Для этого Конституцию Филиппа Орлика переведут с латыни на украинский язык. А после этого десятки тысяч экземпляров отправятся в школы нашего государства.

Мы уверены, что рано или поздно и Конституцию Филиппа Орлика, и Конституцию независимой Украины, и остальные предметы украинской школы будут точно изучать счастливые и улыбающиеся наши дети – в Донецке, Луганске, Мариуполе, Херсоне, в Крыму!

– подчеркнул он.

Владимир Зеленский не просто поздравил украинцев с Днем Конституции. Он также напомнил каждому о тех ценностях, которые мы пытаемся отвоевать и защитить. И именно это позволит нам одолеть врага, ведь мы дома и будем защищать его!

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