Перед судом предстанет 15-летняя девушка, которая заложила взрывчатку возле отдела полиции в Харькове

В Слободской районный суд в Харькове направили обвинительный акт в отношении 15-летней девушки, которая заложила самодельное взрывное устройство возле одного из отделов полиции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру. Выяснили, что такие действия она совершила по указанию российских представителей.

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Что выяснило следствие

В прокуратуре напомнили, что вечером 8 декабря 2024 года в Харькове прогремел взрыв: у центрального входа в отдел полиции в Слободском районе было заложено самодельное взрывное устройство. Ударная волна повредила фасад здания, пострадавших не было.

По данным следствия, 15-летняя жительница Харькова при содействии своего несовершеннолетнего знакомого через телеграмм начала общаться с представителями России. Сначала они дали ей задание собрать информацию о расположении отделов полиции в Харькове.

Выполняя указания, девушка осуществила видеосъемку пяти объектов, в частности, того самого отдела, где позже прогремел взрыв. За выполненную "работу" она получила вознаграждение – 4000 гривен, часть из которых передала своему знакомому,

– говорится в сообщении.

Как выяснилось, она приобрела телефон, настроила видеонаблюдение, спрятала устройство в коробке и установила его возле отдела полиции. В тот же день девушка приехала в один из жилых домов, где в подвале был пакет с начиненным взрывчаткой устройством.

"Девушка забрала его и положила в мусорную урну у входа в админздание полиции. Все – согласно четким инструкциям, подкрепленными схемами и сообщениями из Telegram. Через несколько часов прогремел взрыв", – говорят правоохранители.

По данным экспертизы, возле отдела сработало именно это устройство. Внутри него, согласно обнародованной информации, обнаружили заряд взрывов, электродетонатор и металлические шарики диаметром от 2 до 9 миллиметров, служившие поражающими элементами.

Важно, что. В соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

К слову, недавно в Хмельницкой области контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция задержали агента российской военной разведки. Подозреваемая собирала данные для подготовки ракетно-дронових атак России по Силам обороны на западе Украины.