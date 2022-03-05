Неспокойная ночь в Николаеве: в городе слышны взрывы
5 марта 2022 , 03:26Читати новину українською
Источник:Суспільне
В Николаеве слышны взрывы. Об этом стало известно примерно в 3 часа ночи 5 марта.
Ранее, 4 марта, в Николаеве российские террористы уже пытались прорваться. Об этом рассказывал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
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Город выстоял. Но, по словам того же Кима, оккупанты отошли от аэропорта в Николаеве, но остались стоять под городом.
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