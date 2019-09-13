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      Неспокойно на Донбассе: много раненых украинских воинов

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      На Донбассе 6 украинских военных получили ранения, – штаб
      На Донбассе 6 украинских военных получили ранения, – штаб / Getty images

      Пророссийские боевики продолжают нарушать "перемирие" на Донбассе. В течение суток 13 сентября они обстреливали украинские позиции 11 раз, ранения получили 6 украинских военных.

      Оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенного минскими соглашениями оружия, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 8 обстрелов: неподалеку Новотроицкого, Марьинки, Талаковки, Авдеевки и Верхнеторецкого.

      Еще три обстрела враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": в районе Зайцево, Майорска и Новгородского.

      На протяжении текущих суток в результате вражеских обстрелов шесть военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести,
      – пишет штаб.

      21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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