Неспокойно на Донбассе: много раненых украинских воинов
Пророссийские боевики продолжают нарушать "перемирие" на Донбассе. В течение суток 13 сентября они обстреливали украинские позиции 11 раз, ранения получили 6 украинских военных.
Оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенного минскими соглашениями оружия, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Читайте также: Зеленский назвал условия, при которых на Донбассе могут пройти местные выборы
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 8 обстрелов: неподалеку Новотроицкого, Марьинки, Талаковки, Авдеевки и Верхнеторецкого.
Еще три обстрела враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": в районе Зайцево, Майорска и Новгородского.
На протяжении текущих суток в результате вражеских обстрелов шесть военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести,
– пишет штаб.
21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.
Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала