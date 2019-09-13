Неспокойно на Донбассе: много раненых украинских воинов

Пророссийские боевики продолжают нарушать "перемирие" на Донбассе. В течение суток 13 сентября они обстреливали украинские позиции 11 раз, ранения получили 6 украинских военных.

Оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенного минскими соглашениями оружия, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 8 обстрелов: неподалеку Новотроицкого, Марьинки, Талаковки, Авдеевки и Верхнеторецкого.

Еще три обстрела враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": в районе Зайцево, Майорска и Новгородского.

На протяжении текущих суток в результате вражеских обстрелов шесть военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести,

– пишет штаб.

21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала