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      Неспокійно на Донбасі: багато поранених українських воїнів

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      На Донбасі 6 українських військових дістали поранення, – штаб
      На Донбасі 6 українських військових дістали поранення, – штаб / Getty images

      Проросійські бойовики продовжують порушувати "перемир’я" на Донбасі. Впродовж доби 13 вересня вони обстрілювали українські позиції 11 разів, поранення отримали 6 українських військових.

      Окупанти обстрілювали українські позиції із забороненої мінськими угодами зброї, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

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      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 8 обстрілів: неподалік Новотроїцького, Мар’їнки, Талаківки, Авдіївки та Верхньоторецького.

      Ще три обстріли ворог здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": в районі Зайцевого, Майорська та Новгородського.

      Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості,
      – пише штаб. 

      Від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих територій/ Інфорграфіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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