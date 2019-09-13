Неспокійно на Донбасі: багато поранених українських воїнів

Проросійські бойовики продовжують порушувати "перемир’я" на Донбасі. Впродовж доби 13 вересня вони обстрілювали українські позиції 11 разів, поранення отримали 6 українських військових.

Окупанти обстрілювали українські позиції із забороненої мінськими угодами зброї, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Читайте також: Зеленський назвав умови, за яких на Донбасі можуть пройти місцеві вибори

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 8 обстрілів: неподалік Новотроїцького, Мар’їнки, Талаківки, Авдіївки та Верхньоторецького.

Ще три обстріли ворог здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": в районі Зайцевого, Майорська та Новгородського.

Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості,

– пише штаб.

Від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.



Карта окупованих територій/ Інфорграфіка 24 каналу