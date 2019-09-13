Неспокійно на Донбасі: багато поранених українських воїнів
Проросійські бойовики продовжують порушувати "перемир’я" на Донбасі. Впродовж доби 13 вересня вони обстрілювали українські позиції 11 разів, поранення отримали 6 українських військових.
Окупанти обстрілювали українські позиції із забороненої мінськими угодами зброї, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 8 обстрілів: неподалік Новотроїцького, Мар’їнки, Талаківки, Авдіївки та Верхньоторецького.
Ще три обстріли ворог здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": в районі Зайцевого, Майорська та Новгородського.
Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості,
– пише штаб.
Від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.
Карта окупованих територій/ Інфорграфіка 24 каналу