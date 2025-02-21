20 февраля российские войска обстреляли Гуляйполе. Вражеский удар по прифронтововму городу, который забрал жизнь 53-летнего мужчины, произошел около 18:00. О гибели Нестора Яланского сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщество "Гуляйпольские древности".

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Россияне убили потомка Нестора Махно

Нестор Яланский, погибший в результате разрушительной вражеской атаки по Гуляйполю, был сыном известного краеведа, внука Карпа Ивановича Махно и троюродного племянника самого Нестора Махно Виктора Яланского.

Нестор Викторович был одним из последних прямых потомков семьи Махно, который проживал в Гуляйполе,

– написали жители города.

В 1919 году прадеда Нестора Яланского Карпа Махно также убили российские военные в Гуляйполе. Белогвардейские казаки российской добровольческой армии генерала Деникина, которые захватили город, пытали родственника известного общественного деятеля. Его судьбу частично повторил погибший от рук русских Нестор Викторович.

Еще одна жизнь, оборвана вражеским ударом, является еще одним свидетельством жестокости войны.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье погибшего Нестора Викторовича Яланского.