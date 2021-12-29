Политик отметил, что действительно написал заявление по собственному желанию. Гарбарук отметил, что выбор у него был, но решил поступить именно так.

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Моя позиция: государственный чиновник несет ответственность не только за себя, но и за своих подчиненных. Это абсолютно нормальная европейская практика, которой я придерживаюсь,

– сказал Гарбарук.

Чиновник поблагодарил коллег из Министерства образования и науки. Также он выразил надежду, что постепенно в обществе сформируется институт репутации и каждый политик и чиновник будет отвечать за свои слова и поступки.

Что известно о скандале

В сети разгорелся скандал из-за эффектного образа спутницы Гарбарука – юриста Кристины Тишкун. Во время визита во Львовский горсовет с ним женщина надела черное платье с глубоким декольте.

Некоторым такой образ показался неуместным. Гарбарук и Тишкун получили тучу хейта.

Ранее чиновник отреагировал на критику, обнародовав в фейсбуке стихотворение Редьярда Киплинга, которое начинается со строк: "Как выстоишь, когда все против тебя...". Впоследствии Гарбарук уволился с должности заместителя министра.

Тишкун же закрыла доступ к своей странице в інстаграмі.

Текст поста Игоря Гарбарука:

Сегодня получил трудовую книжку и приказ об увольнении. Пришло время прояснить некоторые моменты.

1. Я действительно написал заявление по собственному желанию. Моя позиция: государственный чиновник несет ответственность не только за себя, но и за своих подчиненных. Это абсолютно нормальная европейская практика которой я придерживаюсь.

2. Как у каждого человека у меня был выбор. Я мог бы не писать заявление, но решил поступить именно так как я решил.

3. Я искренне благодарю коллег из Министерства образования и науки Украины, а также коллегам из других Министерств за все то, что нам удалось сделать вместе. Вы – большие молодцы!

4. Я искренне надеюсь, что постепенно в обществе будет сформирован институт репутации и каждый политик и чиновник будет отвечать за свои слова и поступки с честью и достоинством.

5. Всех с наступающим Новым годом! Верю и знаю, следующий год подарит Украине много позитивных событий и побед!