Політик зазначив, що справді написав заяву за власним бажанням. Гарбарук наголосив, що вибір у нього був, але вирішив вчинити саме так.

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Моя позиція: державний чиновник несе відповідальність не лише за себе, а й за своїх підлеглих. Це абсолютно нормальна європейська практика, якої я дотримуюсь,

– сказав Гарбарук.

Чиновник подякував колегам з Міністерства освіти і науки. Також він висловив сподівання, що поступово в суспільстві сформується інститут репутації і кожен політик та чиновник відповідатиме за свої слова та вчинки.

Що відомо про скандал

У мережі розгорівся скандал через ефектний образ супутниці Гарбарука – юристки Христини Тишкун. Під час візиту до Львівської міськради із ним жінка одягнула чорну сукню з глибоким декольте.

Декому такий образ здався недоречним. Гарбарук та Тишкун отримали хмару хейту.

Раніше чиновник відреагував на критику, оприлюднивши у фейсбуці вірш Редьярда Кіплінга, який починається з рядків: "Як вистоїш, коли всі проти тебе...". Згодом Гарбарук звільнився з посади заступника міністра.

Тишкун же закрила доступ до своєї сторінки в інстаграмі.

Текст поста Ігоря Гарбарука:

Сьогодні отримав трудову книжку та наказ про звільнення. Прийшов час прояснити деякі моменти.

1. Я справді написав заяву за власним бажанням. Моя позиція: державний чиновник несе відповідальність не лише за себе, а й за своїх підлеглих. Це абсолютно нормальна європейська практика якої я дотримуюсь.

2. Як в кожної людини у мене був вибір. Я міг би не писати заяву, але вирішив вчинити саме так як я вирішив.

3. Я щиро дякую колегам з Міністерства освіти і науки України, а також колегам з інших Міністерств за все те, що нам вдалося зробити разом. Ви – великі молодці!

4. Я щиро сподіваюсь, що поступово в суспільстві буде сформований інститут репутації і кожен політик та чиновник відповідатиме за свої слова та вчинки з честю та гідністю.

5. Всіх з наступаючим Новим роком! Вірю та знаю, наступний рік подарує Україні багато позитивних подій та перемог!