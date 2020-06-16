В Украине стали обыденными проплаченные экологические митинги и пикеты, лживые комментарии на ТВ и фейковые новости на сайтах.

Экоактивисты во всем мире выполняют важную роль – в первую очередь, отстаивают экологические права людей и защищают природу от вредного воздействия. Большинство из них действуют, как говорится, по зову – искренне и обычно бесплатно. Но в мире, где правят деньги, ожидаемо появились и некие "экологические проститутки", которые позорно работают "по вызову" – бизнесменов, политиков или чиновников. Об этом пишет автор статьи 24 канала "Экологические активисты по призванию или "активисты по вызову?".

Проплаченные акции в Украине – давняя проблема, – говорит политолог Дмитрий Купира. – Их используют разные политсилы, политики или бизнесмены. Если за участие в акции протеста человеку заплатили, то он уже не активист. Это работа. Сейчас общество постепенно переживает такую ​​"форму" протеста. Проплаченисть становится все более очевидной...

Другое дело – когда так называемых "активистов" не заинтересовали. Свежий пример – недавние лесные пожары в Чернобыльской зоне. Накануне целые ватаги "эко-экспертов" комментировали, как страшно горят леса в российской Сибири, в американской Калифорнии или в Австралии... А когда беда пришла в Украину – как в рот воды набрали. И это при том, что ситуация – вот она, под боком, проблема – вопиющая и, к сожалению, будет иметь продолжение.

Журналисты сайта 24 телеканала звонили многим экологическим активистам и экспертам за комментариями. Но согласились говорить единицы. Большинство отказались – одни "не в теме", другим "нечего сказать". Неужели? Потому что это об Украине, а не о России? Неужели нельзя поставить вопрос ребром: сколько еще будут гореть наши леса? Что нужно делать, чтобы избежать пожаров или хотя бы минимизировать их?

Автор статьи делает вывод: многим так называемым "экоактивистам" тема лесных пожаров в Украине не интересна. Так же, как и тема незаконной вырубки деревьев или, например, гибели уникальной флоры и фауны. Потому что эти темы не дают прямых девидендов.

Но Дмитрий Купира отмечает, что уже вскоре экологическая тема может снова стать "очень актуальной".

Вопросы охраны окружающей среды могут активно использовать уже на ближайших местных выборах, – говорит политолог. – Проплаченные акции протеста на экологическую тематику, скорее, будут до начала кампании, чтобы понижать рейтинги власти.

Подробнее о том, как экологическую тематику используют во время выборов, читайте в статье 24 канала "Экология и выборы: как политики манипулируют на теме защиты окружающей среды".