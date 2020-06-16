В Україні стали буденними проплачені екологічні мітинги і пікети, брехливі коментарі на ТБ і фейкові новини на сайтах.

Екоактивісти в усьому світі виконують важливу роль – у першу чергу, відстоюють екологічні права людей і захищають природу від шкідливого впливу. Більшість із них діяють, як-то кажуть, за покликом – щиро і зазвичай безоплатно. Але у світі, де правлять гроші, очікувано з'явилися і такі собі "екологічні повії", які ганебно працюють "за викликом" – бізнесменів, політиків або чиновників. Про це пише автор статті 24 каналу "Екологічні активісти за покликом чи "активісти за викликом?".

Проплачені акції в Україні – давня проблема, – каже політолог Дмитро Купира. – Їх використовують різні політсили, політики чи бізнесмени. Якщо за участь в акції протесту людині заплатили, то вона вже не активіст. Це робота. Наразі суспільство поступово переживає таку "форму" протесту. Проплаченість стає все більш очевидною…

Інша справа – коли так званих "активістів" не зацікавили. Свіжий приклад – недавні лісові пожежі в Чорнобильській зоні. Напередодні цілі ватаги "екоекспертів" коментували, як страшно горять ліси у російському Сибіру, в американській Каліфорнії чи то в Австралії… А коли біда прийшла в Україну – як до рота води набрали. І це при тому, що ситуація – ось вона, під боком, проблема – кричуща і, на жаль, матиме продовження.

Журналісти сайту 24 телеканалу телефонували багатьом екологічним активістам і експертам щодо коментарів. Але погодилися говорити одиниці. Більшість відмовилися – одні "не в темі", іншим "нема що сказати". Невже? Бо це про Україну, а не про Росію? Невже не можна поставити питання руба: скільки ще горітимуть наші ліси? Що треба робити, аби уникнути пожеж або хоча б мінімізувати їх?

Автор статті робить висновок: багатьом так званим "екоактивістам" тема лісових пожеж в Україні не цікава. Так само, як і тема незаконної вирубки дерев чи, наприклад, загибелі унікальної флори і фауни. Бо ці теми не дають прямих девідендів.

Але Дмитро Купира зазначає, що вже незабаром екологічна тема може знову стати "дуже актуальною".

Питання охорони довкілля можуть активно використовувати вже на найближчих місцевих виборах, – каже політолог. – Проплачені акції протесту на екологічну тематику, швидше, будуть до початку кампанії, щоб понижати рейтинги влади.

Детальніше про те, як екологічну тематику використовують під час виборів, читайте у статті 24 каналу "Екологія і вибори: як політики маніпулюють на темі захисту довкілля".