Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в телеграме. Чиновник еще раз призывал ООН и ОБСЕ отреагировать на преступления российских оккупантов в Украине.

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Террор оккупантов в Херсонской области

По словам Людмилы Денисовой, разграбленные магазины и разрушенные дома – так сейчас вынуждены жить села на временно оккупированной Херсонщине. Множество людей осталось без связи, электричества, продуктов, лекарств и даже воды.

Под постоянными обстрелами артиллерии оккупантов находится Станиславская община. Поселок, известный невероятными глиняными скалами, которые туристы раньше называли "украинским Гранд-каньоном".

Сам Станислав при этом – наполовину разрушен. С другими селами общины нет связи, а большинство домов и местную школу оккупанты уничтожили. Люди вынужденно живут в разбитых домах и прячутся по подвалам – они умоляют о возможности эвакуироваться, однако оккупанты не дают им уехать.

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Кроме того, уже третью неделю в условиях оккупации живут жители поселка Высокополье. Там нет водоснабжения, света, газа, а у многих закончились запасы еды. Оккупанты постоянно обстреливают населенный пункт, множество зданий разрушено.

При этом рашисты грабят, похищают и убивают мирных жителей. У них отбирают документы и мобильные телефоны.

Террор мирных жителей – военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, а также является нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны,

– подчеркнула Денисова.

Чиновница обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину и экспертной миссии, созданной странами-участницами ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом. Денисова призвала учесть эти факты совершения Россией военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине.

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