В маленьком помещении принудительно находились среди них женщины и дети. Об этом рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус на своей странице в фейсбуке.

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Живые и мертвые в одном подвале

Руководитель Черниговской ОВА поделился фотографиями из подвала, где оккупанты удерживали более 150 жителей Ягодного. По его словам, людей иногда выпускали на улицу, однако не часто, а условия были ужасающими.

Здесь болели и умирали. Здесь живые были рядом с мертвыми. Голод, жажда, страх, боль, отчаяние. Туалет на ведро. Душница,

– рассказал Чаус.

К слову, чиновник выразил восхищение мужеством и выдержкой находившихся там женщин и детей. Он отметил, что враг обязательно ответит по полной за содеянное.

Подвал школы, в котором оккупанты одновременно держали в заложниках более 150 человек / Фото Вячеслава Чауса

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