У малесенькому приміщенні примусово перебували у тому числі жінки та діти. Про це розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у фейсбуці.

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Живі та мертві в одному підвалі

Очільник Чернігівської ОВА поділився фотографіями з підвалу, де окупанти утримували понад 150 мешканців Ягідного. За його словами, людей іноді випускали на вулицю, однак не часто, а умови були жахливими.

Тут хворіли і помирали. Тут живі були поруч з мертвими. Голод, спрага, страх, біль, відчай. Туалет на відро. Задуха,

– розповів Чаус.

До слова, посадовець висловив захоплення мужністю і витримкою жінок та дітей, які там перебували. Він зазначив, що ворог обов'язково відповість по повній за скоєне.

Підвал школи, у якому окупанти одночасно тримали у заручниках понад 150 людей / Фото В'ячеслава Чауса

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