У малесенькому приміщенні примусово перебували у тому числі жінки та діти. Про це розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у фейсбуці.
Читайте також Фото щасливої родини біля зруйнованого дому: Беленюк показав жахи Бородянки
Живі та мертві в одному підвалі
Очільник Чернігівської ОВА поділився фотографіями з підвалу, де окупанти утримували понад 150 мешканців Ягідного. За його словами, людей іноді випускали на вулицю, однак не часто, а умови були жахливими.
Тут хворіли і помирали. Тут живі були поруч з мертвими. Голод, спрага, страх, біль, відчай. Туалет на відро. Задуха,
– розповів Чаус.
До слова, посадовець висловив захоплення мужністю і витримкою жінок та дітей, які там перебували. Він зазначив, що ворог обов'язково відповість по повній за скоєне.
Підвал школи, у якому окупанти одночасно тримали у заручниках понад 150 людей / Фото В'ячеслава Чауса
Вас може зацікавити – На Сході окупанти зазнали важких втрат: дивіться відео