Нидерланды являются одной из 17 стран, подписавших декларацию с выражением серьезного беспокойства относительно венгерского законодательства. В то же время подписали и письмо, в котором обратили внимание на угрозы принципа недискриминации по признаку сексуальной ориентации.
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"Для меня Венгрии больше нет места в ЕС. Но, к сожалению, в той системе, которая у нас есть, я не могу сделать это самостоятельно, только (с – 24 канал) 26 другими государствами-членами, которые скажут: "Вы должны уйти", – сказал Рютте.
Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что принятый закон не ограничивает ЛГБТ-пропаганду, а лишь имеет целью "уберечь детей и родителей". По его словам, закон дает право решать родителям то, как они хотели бы воспитывать своих детей.
Закон об ЛГБТ в Венгрии: главное
- В Венгрии 15 июня приняли закон, который запрещает распространять в школах информацию о гомосексуальности и смене пола в частности.
- Учителям запретили высказываться во время уроков о гомосексуальности как нормальной форме сексуального поведения
- Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, уже назвала закон "позором". По ее словам, он является не только дискриминацией, но и противоречит фундаментальным ценностям ЕС.
- В то же время на телеканалах вводят обязательную маркировку 18+ для программ, которые не соответствуют новому закону.