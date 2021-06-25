Нідерланди є однією з 17 країн, які підписали декларацію із висловленням серйозного занепокоєння через угорське законодавство. Водночас підписали й лист, в якому звернули увагу на загрози принципу недискримінації за ознакою сексуальної орієнтації.

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"Для мене Угорщині більше немає місця в ЄС. Але, на жаль, в тій системі, яка у нас є, я не можу зробити це самостійно, лише (з – 24 канал) 26 іншими державами-членами, які скажуть: "Ви повинні піти", – сказав Рютте.

Проте прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що прийнятий закон не обмежує ЛГБТ-пропаганду, а лише має на меті "уберегти дітей та батьків". За його словами, закон дає право вирішувати батькам те, як вони хотіли б хотіли виховувати своїх дітей.

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