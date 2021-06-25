Нідерланди є однією з 17 країн, які підписали декларацію із висловленням серйозного занепокоєння через угорське законодавство. Водночас підписали й лист, в якому звернули увагу на загрози принципу недискримінації за ознакою сексуальної орієнтації.
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"Для мене Угорщині більше немає місця в ЄС. Але, на жаль, в тій системі, яка у нас є, я не можу зробити це самостійно, лише (з – 24 канал) 26 іншими державами-членами, які скажуть: "Ви повинні піти", – сказав Рютте.
Проте прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що прийнятий закон не обмежує ЛГБТ-пропаганду, а лише має на меті "уберегти дітей та батьків". За його словами, закон дає право вирішувати батькам те, як вони хотіли б хотіли виховувати своїх дітей.
Закон щодо ЛГБТ в Угорщині: головне
- В Угорщині 15 червня прийняли закон, що забороняє поширювати у школах інформацію про гомосексуальність та зміну статі зокрема.
- Вчителям заборонили висловлюватись під час уроків щодо гомосексуальності як нормальної форми сексуальної поведінки
- Урсула фон дер Ляйєн, глава Єврокомісії, вже назвала закон "ганьбою". За її словами, він є не тільки дискримінацією, але й суперечить фундаментальним цінностям ЄС.
- Водночас на телеканалах вводять обов'язкове маркування 18+ для програм, що не відповідають новому закону.