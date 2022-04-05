Дмитрий Кулеба ответил на вопрос о том, не повлиял ли якобы закон о разрешении на оружие на события в Буче. Глава МИД ответил на странный вопрос во время интервью.
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Кулеба ответил на странный вопрос о Буче
Дмитрия Кулебу спросили, не мог ли этот закон об оружии повлиять на поведение русских солдат в Буче.
Дмитрий Кулеба сразу же сказал: "Я надеюсь, вы задаете этот вопрос, не пытаясь провести параллели между поведением защищающихся и напавших".
Мы дали оружие всем мужчинам, готовым защищать Украину и свои семьи. У нас нет никакого свидетельства о том, что украинские мирные жители нападали или пытали российских солдат в Буче или других городах,
– объяснил Кулеба.
Министр иностранных дел в очередной раз объяснил, что все, что было сделано в Буче, было сделано сознательно и без всяких оправданий.
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