Дмитро Кулеба відповів на питання щодо того, чи нібито не вплинув закон про дозвіл на зброю на події в Бучі. Очільник МЗС відповів на дивне питання під час інтерв'ю.

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Кулеба відповів на дивне питання щодо Бучі

Дмитра Кулебу запитали, чи, мовляв, чи не міг цей закон про зброю вплинути на поведінку російських солдатів у Бучі.

Дмитро Кулеба відразу ж сказав: "Я сподіваюся, ви ставите це питання, не намагаючись провести паралелі між поведінкою тих, хто захищається та тих, хто напав".

Ми дали зброю всім чоловікам, які готові захищати Україну та свої сім'ї. У нас немає жодного свідчення про те, що українські мирні жителі нападали чи катували російських солдатів у Бучі чи в інших містах,

– пояснив Кулеба.

Міністр закордонних справ вкотре пояснив, що все, що було зроблено в Бучі, було зроблено свідомо і без жодних виправдань.

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