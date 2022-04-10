В сети 9 апреля обнародовали видео, на котором пожилая женщина показывает разрушенный двор. Там в мгновение ока исчезло все, что она строила на протяжении всей жизни.

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Теперь домом стал подвал

На записи видны только руины того, что недавно было уютным домом в Иванковском районе. В здании после попадания российских снарядов остались только части некоторых стен.

Посмотрите, это мой дом… Это мой дом бывший, когда-то был дом, и вот что осталось,

– сказала женщина.

Она также призналась, что сейчас вынуждена жить в погребе. Вероятно, это то, что кремлевский диктатор называл "демилитаризацией".

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