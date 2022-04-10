У мережі 9 квітня оприлюднили відео, на якому літня жінка показує зруйноване подвір'я. Там в одну мить зникло все, що вона будувала протягом цілого життя.
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Тепер домом став підвал
На записі видно лише руїни того, що до нещодавно було затишною домівкою в Іванківському районі. У будівлі після влучання російських снарядів залишилися тільки частини деяких стін.
Подивіться, це мій дім… Це мій дім колишній, колись був дім і ось що залишилося,
– сказала жінка.
Вона також зізналася, що зараз змушена жити в погребі. Ймовірно, це саме те, що Кремлівський диктатор називав "демілітаризацією".
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