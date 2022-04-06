Про це розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Потрібні добровольці

В ДСНС не вистачає людей, щоб оперативно розібрати завали у звільнених від росіян містах на кшталт Бородянки, Ірпеня тощо. Монастирський просить українців їм допомогти. Потрібно буде:

Розбирати завали будинків.

Шукати людей серед завалів.

Надавати допомогу потерпілим.

Допомагати із гуманітарною допомогою.

Як стати добровольцем для ДСНС

Можете звернутися у будь-який підрозділ ДСНС. Вони допоможуть з усім: нададуть необхідну інформацію, допоможуть завезти, детально розкажуть завдання тощо. Це буде щось на кшталт цивільної тероборони, зазначає Денис Монастирський.

Чим швидше ми зможемо розібрати завали, тим більше зможемо знати про те, що сталося в тих регіонах. Це допоможе встановити усі злочини, які зробили ці нелюди, – сказав Монастирський.

Він додав, що Бородянка, Ірпінь та багато інших містечок, де побували російські окупанти, майже повністю зруйновані.

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