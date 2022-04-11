Нет никаких табу, – правительство Германии о поставках оружия в Украину

Германия активно помогает Украине с оружием и амуницией для борьбы с русскими оккупантами. Правительство делает все возможное, чтобы эти меры были максимально эффективными.

Как отметила представительница пресс-службы федерального правительства ФРГ Кристине Гоффманн, Германия предоставляет и продолжит предоставлять Украине необходимое оружие. Правда, для наибольшей эффективности определены несколько критериев, которые учитываются при передаче.

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Нет никаких табу

При передаче оружия для Украины Германия анализирует следующие показатели:

какое оружие и амуниция доступны и могут быть предоставлены немедленно;

насколько целесообразно именно это оружие, учитывая потребность обучения украинских военных;

сочетание с общей программой партнеров.

Кристоф Бургер, представляющий МИД ФРГ, добавил, что все позиции согласуются с Евросоюзом, G7 и НАТО.

Украина в этой фазе войны срочно нуждается в вооружении. Это наш общий интерес, нет никаких табу, – заявил он.

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