Нет никаких табу, – правительство Германии о поставках оружия в Украину
Источник:Укринформ
Германия активно помогает Украине с оружием и амуницией для борьбы с русскими оккупантами. Правительство делает все возможное, чтобы эти меры были максимально эффективными.
Как отметила представительница пресс-службы федерального правительства ФРГ Кристине Гоффманн, Германия предоставляет и продолжит предоставлять Украине необходимое оружие. Правда, для наибольшей эффективности определены несколько критериев, которые учитываются при передаче.
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Нет никаких табу
При передаче оружия для Украины Германия анализирует следующие показатели:
- какое оружие и амуниция доступны и могут быть предоставлены немедленно;
- насколько целесообразно именно это оружие, учитывая потребность обучения украинских военных;
- сочетание с общей программой партнеров.
Кристоф Бургер, представляющий МИД ФРГ, добавил, что все позиции согласуются с Евросоюзом, G7 и НАТО.
Украина в этой фазе войны срочно нуждается в вооружении. Это наш общий интерес, нет никаких табу, – заявил он.
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