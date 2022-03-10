О подобных рисках в эфире 24 канала высказался городской глава Николаева. По словам Александра Сенкевича, ему известно об этой информации, но он понимает, что у врага все равно остается достаточно техники.

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Мэр Николаева: Над диверсантами работают стабильно

Как рассказал николаевский мэр, о возможном пешем наступлении на город он знает только из интернета. Якобы диверсионно-разведывательные группы перемещаются на общественном транспорте и заезжают в Николаев, чтобы здесь находиться внутри.

Пока у нас нет подтверждения. Однако если и есть подтверждение, то его публично не дают спецслужбы,

– заверил он.

Также Сенкевич успокоил горожан, ведь на территории города есть блокпосты, полиция и СБУ. "Над диверсионно-разведывательными группами работают стабильно", – добавил городской глава Николаева.

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